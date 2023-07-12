Представлен смартфон Nothing Phone (2)

Компания Nothing официально представила смартфон Phone (2). Новинка, как нетрудно догадаться, стала вторым смартфоном этой молодой компании. По сравнению с предшественником она предлагает более продвинутые характеристики и более высокую цену. С новинкой Nothing хотела «сделать электронику снова весёлой», потому что сфера смартфонов «стала скучной», заявила компания в презентации, проведённой её основателем Карлом Пэем (Carl Pei).

Nothing Phone (2) сохранил главную особенность своего предшественника — уникальную подсветку Glyphs, которая украшает прозрачную тыльную панель смартфона. Подсветка по-прежнему белая, но обладает большим количеством светодиодов (33 вместо 12). В ней реализованы новые функции, и теперь вместо того, чтобы моргать на звонки и уведомления, а также сообщать о подключении к зарядке, подсветка может указывать на уровень громкости и другие параметры смартфона. Также Nothing предложит в новинке больше анимаций для подсветки, и теперь можно будет устанавливать разные анимации для уведомлений от разных приложений.

В основе Phone (2) используется платформа флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тогда как модель прошлого поколения полагалась на чип среднего уровня Snapdragon 778G+, что сделает новинку гораздо более производительной. Чип дополняют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, а также 128, 256 или 512 Гбайт встроенной памяти. Производитель отметил, что значительное внимание уделил улучшению программной составляющей — работает смартфон на Nothing OS 2 с более широкими возможностями для кастомизации.

Новинка получила более крупный и яркий по сравнению с предшественником дисплей — 6,7-дюймовый LTPO OLED с разрешением 2412 × 1080 точек, типичной яркостью 1000 кд/м2 и пиковой яркостью до 1600 кд/м2. Частота дисплея может динамически меняться в пределах от 1 до 120 Гц, а сенсорный слой работает с частотой 240 Гц.

Используется стекло Corning Gorilla Glass. К слову, такое же стекло, но с закруглёнными краями защищает тыльную панель смартфона. Батарея обладает ёмкостью 4700 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт, и беспроводная 15-Вт зарядка, а также 5-Вт реверсивная беспроводная зарядка.

Претерпели изменения и камеры. Главный модуль Phone (2) построен на датчике изображения Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и пикселями размером 1 мкм, а также оснащён оптикой с диафрагмой ƒ/1.88. Вторая камера у новинки широкоугольная с 50-Мп датчиком Samsung JN1, углом зрения 114 градусов и апертурой ƒ/2.2. Поддерживается съёмка в 4К при 60 FPS, а также замедленная съёмка при 480 FPS.

Если тыльные камеры остались 50-Мп, как и у предшественника, то фронтальная камера получила вдвое более высокое разрешение — применён сенсор Sony IMX615 с разрешением 32 Мп, а оптика имеет апертуру ƒ/2.45. К слову, фронтальная камера переехала из верхнего левого угла экрана в отверстие посередине у верхнего торца дисплее.

Важным шагом для Nothing станет выход на американский рынок смартфонов — Phone (2) будет официально продаваться в США. Цена за базовую версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеш-памяти составит $599 или 649 евро в Европе. Продажи в розничных магазинах начнутся 13 июля. Поставки онлайн-заказов начнутся 17 июля. Предзаказы стартовали сегодня.