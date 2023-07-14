Резиденты ПВТ приняли участие в ХIII международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

Резиденты Парка высоких технологий ОДО «Интермех», ЗАО «Международный деловой альянс», ЗАО «Игры Разума Софт» приняли участие в ХIII международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в г. Екатеринбурге с 10 по 13 июля, сообщает пресс-служба Парка.

Парк высоких технологий Беларуси представлен уникальными импортонезависимыми решениями для цифровизации промышленности, комплексной автоматизации документооборота, а также впечатляющими иммерсивными технологиями для подготовки кадров.

Так, компания «Игры Разума Софт» занимается созданием обучающих решений для профессиональной подготовки кадров и безопасности жизнедеятельности с использованием VR и AR, робототехники, кабинных тренажеров и демонстрирует на выставке «ИННОПРОМ» программно-аппаратные комплексы «Виртуальный стол. Деревообработка» и «Тренажер комбайна ГОМСЕЛЬМАШ GS2124».

ОДО «Интермех» специализируется в разработке комплекса систем автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства и их внедрении на предприятиях машиностроительного и приборостроительного профиля, а также в проектных организациях. На стенде компании представлен ее флагманский продукт – многофункциональная платформа IPS и другие современные решения в области автоматизации технической подготовки производства.

Импортозамещение цифровых решений от ЗАО «Международный деловой альянс» представлено облачной платформой Smart Cloud for Data Centers, платформой Low-code для создания приложения в визуальном редакторе, а также экосистемой «Канцлер» для комплексной автоматизации документооборота, разработки, модификации и поддержки программных роботов.