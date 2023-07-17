Летние скидки на гаджеты Xiaomi в МТС

В интернет-магазине и сети салонов МТС действуют 2 акции. Одна позволит выгодно приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi и сэкономить до 410 рублей. Вторая позволит приобрести беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite со скидкой до 75 % при покупке ряда популярных смартфонов.

В рамках акции «Марафон скидок» действует максимальная скидка до 410 рублей на смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro с корпусом из нержавеющей стали. Они отличаются большим количеством функций мониторинга тела, включая термометр и датчик сердечного ритма, а также ярким AMOLED- дисплеем с разрешением 480×480 пикселей. Емкий аккумулятор обеспечивает до 14 дней автономной работы. Цена на умные часы Xiaomi Watch S1 Pro составит 689 рублей, а в рассрочку – от 46,2 рубля в месяц.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active – это стильный спортивный гаджет с десятью различными датчиками для контроля здоровья и веса, а также с более чем сотней программ тренировок и занятий фитнесом. В них можно заниматься любым видом спорта, включая плавание, а встроенный голосовой помощник Alexa отлично справляется с запросами на поиск, ответами на сообщения и голосовым набором текста.

Акционная стоимость смарт-часов Xiaomi Watch S1 Active составит 379 рублей. Скидка при этом составит до 260 рублей. Приобрести их выгодно можно и в рассрочку – от 25,7 рубля в месяц.

Модели гаджетов Xiaomi с акционными ценами, доступными в рамках акции «Марафон скидок», представлены по ссылке.

Еще одно выгодное предложение в МТС – акция «Промокод для смарт-устройств». Она предоставляет возможность приобрести беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite со скидкой до 75% при покупке ряда смартфонов Xiaomi и POCO. Акционная стоимость наушников составит всего 21 рубль. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 1,91 рубля, а на два года – 0,92 рубля.

Чтобы воспользоваться предложением, сообщите уникальный промокод, полученный при покупке смартфона в рамках акции «Промо 2023» и получите скидку на беспроводные наушники. Перечень смартфонов, принимающих участие в акции, представлен по ссылке.