Представлен флагман ZTE nubia Z50S Pro

Компания ZTE представила флагманский смартфон nubia Z50S Pro. Устройство обладает премиальным внешним видом, в основе использует разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и получило продвинутую основную камеру.

Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора 1000 Гц (720 Гц мультитач), пиковой яркостью 1200 кд/м2, поддержкой HDR10+ и плотностью пикселей 452 ppi. Дисплей обладает соотношением сторон 20:9, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой технологии снижения мерцания DC dimming.

Устройство работает на базе разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 2 с частотой 3,36 ГГц. Чип оснащён встроенным графическим ядром Adreno 740 с частотой 719 МГц. На выбор будут доступны конфигурации с 12 Гбайт или 16 Гбайт оперативной, а также 256 Гбайт или 1 Тбайт постоянной памяти. В состав системы охлаждения смартфона входит испарительная камера с площадью 4233 мм2

Смартфон ZTE nubia Z50S Pro получил продвинутую тыльную камеру с главным 1/1,49-дюймовым датчиком на 50 Мп с фокусным расстоянием 35 мм, апертурой f/1,6 и оптической стабилизацией. Кроме того, телефон оснащён 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с 13-миллиметровым объективом (125° угол обзора, апертура f/2.0), который можно использовать как макрокамеру, поскольку она может фокусироваться на расстоянии всего 2,5 см от объекта съёмки.

Также имеется телеобъектив с фокусным расстоянием 80 мм, апертурой f/2.4 и датчиком на 8 Мп размером 1/4 дюйма с оптической стабилизацией. Основная камера получила алгоритмы, улучшающие съёмку в ночное время и при плохом освещении. Производитель предоставил примеры снимков на основную камеру смартфона, с которыми можно ознакомиться в галерее ниже.

С фронтальной стороны устройства расположен глазок 16-Мп селфи-камеры с фокусным расстоянием 26 мм и апертурой диафрагмы f/2.5. Основная камера может снимать видео в формате 4K, для фронтальной камеры заявлена поддержка съёмки в 1080p@30fps.

Автономность устройству обеспечивает батарея на 5100 мА·ч с быстрой проводной 80-ваттной зарядкой. Производитель отмечает, что при умеренном использовании устройства заряда батареи может хватить до 37 часов. В режиме энергосбережения зарядки батареи на 5 % хватит для 6 часов работы устройства в режиме ожидания или до 30 минут коммуникации через WeChat. В качестве операционной системы ZTE nubia Z50S Pro использует Android 13 с фирменной оболочкой MyOS 13.

Толщина устройства составляет 8,6 мм, а вес равен 228 граммам. Смартфон получил модуль NFC для бесконтактных платежей, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, инфракрасный порт и разъём USB Type-C 3.1.

В продаже новинка будет доступна в чёрном цвете, цвете хаки, а также в белом цвете корпуса. У первых двух тыльная крышка имеет текстуру под кожу, у белой версии задняя крышка гладкая.

Предзаказы на новинку в Китае уже принимаются. Смартфон можно найти в магазине ZTE Mall. Фактические продажи устройства начнутся с 27 июля. Стоимость версии с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти составляет около $515. Версия с 12 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти оценивается в $555, а вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — в $615.

Белая версия дороже. Она предлагается в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти, которые оцениваются в $570 и $625 соответственно.