Гаджеты Apple с выгодой до 21% в МТС

В МТС можно выгодно приобрести смартфоны, ноутбуки и смарт-часы Apple. Сэкономить можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Выгода может составить до 21%.

Гаджеты Apple воплощают в себе самые передовые разработки как в технологиях, так и в дизайне. Наибольшую скидку в размере 21% получил Apple MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB ГБ памяти при покупке в рассрочку на год.

MacBook Pro 13" (2022) на чипе М2 — компактный ноутбук со сверхвысокой производительностью. Его процессор построен на базе техпроцесса 5 нм, имеет 8 производительных и 10 графических ядер. Он вмещает на 25% больше транзисторов и работает в 1,4 раза быстрее, чем чип предыдущего поколения М1. Скорость работы графического процессора выросла на 35%, при этом он потребляет в 5 раз меньше энергии. В 2 раза увеличилась и пропускная способность памяти — до 100 Гбит/сек. Стоимость ноутбука в рассрочку на год составит 469 рублей в месяц.

Отличительными особенностями модели iPhone 13 являются: яркий 6,1-дюймовый экран с поддержкой технологии True Tone, мощный процессор Apple A15 Bionic, выполненный по 5-нм техпроцессу, «умная» двойная камера, способная снимать видео в разрешении 4K, защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 23 Вт. С учетом выгоды стоимость iPhone 13 256 ГБ памяти снижена до 2999 рублей. При покупке в рассрочку стоимость составит от 164 рублей в месяц.

Watch Ultra — умный гаджет, который оснащен датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Смарт-часы поддерживают функцию измерения температуры тела, уровня кислорода в крови и снятия ЭКГ. Часы способны распознавать разные типы автомобильных аварий и резкие падения владельца. Они также умеют автоматически вызывать экстренные службы в случае, если их обладатель не реагирует на сигналы. Улучшенный GPS обеспечивает более точное позиционирование. В обычном режиме использования часы могут работать до 36 часов без подзарядки, а в режиме низкого энергопотребления — до 60 часов. Полезный гаджет можно забрать от 3179 рублей при оплате сразу или от 178 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.

Перечень моделей гаджетов Apple со сниженными ценами на них, действующими по 31 июля 2023 года, представлен по ссылке.