TikTok добавляет поддержку текстовых постов

TikTok объявил, что развертывает поддержку текстовых публикация. Хотя TikTok начинался как платформа для коротких видео, позже он добавил поддержку изображений в попытке конкурировать с Instagram. Теперь он добавляет текстовые посты, которые, вероятно, появятся в Twitter (теперь X) и в тредах Meta, поскольку пользователи ищут новое место для публикации текстового контента.

TikTok говорит, что новая опция контента позволит создателям делиться своими историями, стихами, текстами песен и другим письменным контентом на платформе, предоставляя им еще один способ самовыражения.

Теперь, когда откроете страницу камеры приложения, вы сможете выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. После того, как выберете вариант текста, вы попадете на страницу создания текста, где сможете напечатать содержимое своего поста. Затем можете настроить свою публикацию, добавив звуки, отметив местоположение, включив комментарии и разрешив дуэты. TikTok говорит, что текстовые сообщения будут такими же интерактивными и динамичными, как и любые видео или фото.