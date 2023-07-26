Samsung представила новые складные смартфоны

Корпорация Samsung представила новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

Galaxy Z Fold5 получил основной 7.6" дисплей Foldable Dynamic AMOLED 2X и дополнительный 6.2" Dynamic AMOLED 2X, работающие на частоте 120 Гц. В смартфоне установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Фотовозможности обеспечивает тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 12 Мпикс, позволяющая писать видео 8K. Емкость аккумулятора — 4400 мА·ч.

Второй представленный аппарат — раскладушка Galaxy Z Flip5 с основным 6.7" дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X и внешним 3.4" Super AMOLED, процессором Snapdragon 8 Gen 2, 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Сенсоры камеры имеют разрешение 12 Мпикс, емкость батареи — 3700 мА·ч.

Стоимость базовой версии Galaxy Z Fold5 — $1799, Galaxy Z Flip5 — $999 долларов. Предзаказ уже открыт на сайте Samsung.