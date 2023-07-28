«Белтелеком» предупредил о фактах мошенничества

В последнее время фиксируются случаи действий мошенников от имени РУП «Белтелеком». Неизвестные отправляют абонентам сообщения с приглашением поучаствовать в розыгрыше ценных подарков. Обращаем ваше внимание, что РУП «Белтелеком» такие розыгрыши не проводит, сообщает пресс-служба компании.

Если вы получили подобное сообщение в интернете, мессенджерах и др.,  не совершайте никаких действий, предлагаемых мошенниками, не переходите по указанным в сообщениях ссылкам.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по номеру 102 и сообщите о факте мошенничества и сопутствующую информацию.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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