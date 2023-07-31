ПВТ приглашает педагогов пройти обучение

Парк высоких технологий объявляет о начале регистрации слушателей на бесплатный обучающий онлайн-курс для педагогических работников учреждений дошкольного образования «Информатика без розетки: для начинающих».

Целью курса является подготовка педагогических работников учреждений дошкольного образования к проведению занятий в первом полугодии нового 2023-2024 учебного года по программе объединения по интересам «Информатика без розетки» (естественно-математический профиль, повышенный уровень изучения образовательной области «Информатика»).

Справочно: Разработанная в Парке программа объединения по интересам «Информатика без розетки» для детей 5-7 лет прошла экспертизу в Национальном институте образования и утверждена Министерством образования Республики Беларусь. В прошлом учебном году около 9000 дошкольников из 475 дошкольных учреждений успешно прошли по ней обучение и сделали свой первый шаг в цифровой мир.

Желающим пройти обучение на онлайн-курсе «Информатика без розетки: для начинающих» необходимо заполнить онлайн-заявку.