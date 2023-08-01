Представлен смартфон Redmi 12 5G

Сегодня в Индии состоялось мероприятие Redmi Revolution, в рамках которого был представлен ряд новинок. Самое главное и интересное – глобальная премьера Redmi 12 5G. В очередной раз Xiaomi представила смартфон с заманчивым соотношением характеристик и стоимости.

Сразу о ценах. Redmi 12 5G предложен в Индии в трех вариантах: 4/128 ГБ за 135 долларов, 6/128 ГБ за 150 долларов и 8/256 ГБ за 175 долларов. Redmi 12 5G базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 – в этом его ключевое отличие от Redmi 12 4G, построенного на SoC MediaTek Helio G88.

Создатели отмечают, что Redmi 12 5G получил самый большой экран в классе – диагональ составляет 6,79 дюйма, а разрешение и кадровая частота – Full HD+ и 90 Гц. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass. Также акцентируют внимание на камере c двумя датчиками, при этом разрешение основного – 50 Мп. Наконец, аппарат получил защиту IP53.

Из других особенностей Redmi 12 5G – аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, наличие ИК-излучателя и стандартного разъема для наушников. Работает смартфон под управлением Android 13 с интерфейсом MIUI 14.