Motorola представила бюджетный смартфон Moto G14

Компания Motorola, которая сейчас принадлежит Lenovo, официально представила бюджетный смартфон Moto G14. Moto G14 получил IPS-экран с диагональю 6,5 дюйма, как и у предыдущей модели Moto G13, но вот разрешение экрана выше: FHD+ (2400 х 1080 пикселей) против HD+ (1600 х 720 пикселей) у предшественника. Вместе с тем кадровая частота ниже: 60 Гц, тогда как у Moto G13 она составляла 90 Гц.

Новинка не очень отличается от предшественника: она построена на восьмиядерном чипсете Unisoc T616 с графикой Mali-G57, который немногим лучше, чем Helio G85 у Moto G13. В основном отличается графическое ядро: Mali-G57 более производительное и энергоэффективное, чем Mali-G52. Также Moto G14 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. К слову, у Moto G13 была лишь 10-ваттная зарядка. Объём оперативной и встроенной памяти составляет 4 ГБ и 128 ГБ соответственно, последнюю можно расширить с помощью карт microSD. Кстати, других конфигураций памяти не предусмотрено.

Moto G14 оснащён 50-Мп основной камерой и 8-Мп фронтальной, обе они могут снимать видео с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Из других особенностей стоит упомянуть пыле- и влагозащиту в соответствии со стандартом IP52 и сенсор отпечатка, расположенный на боковой стороне. Предлагается два цветовых решения: голубой и серый. Вскоре будут выпущены ещё две версии: светло-сиреневая и молочного цвета из экокожи. Старт продаж Moto G14 в Индии намечен на 8 августа, стоимость составит 9999 рупий (около $122).