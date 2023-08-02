МТС подготовил бонусы для новых абонентов тарифов линейки «Супер» и «Безлимитище X». Все подключившиеся в рамках акции получат скидку на абонентскую плату. На тарифах «Супер 20» и «Супер 30» также предоставляется услуга «Подписка МТС Премиум» в течение 90 дней, а на «Безлимитище Х» — услуга «Безлимит во все сети» на 3 месяца с возможностью раздавать безлимитный интернет со смартфона в режиме модема.

Для новых абонентов тарифов «Безлимитище Х», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» сниженная ежемесячная абонентская плата действует первые 180 дней с момента подключения, а на тарифе «Супер Junior» — 90 дней.

На тарифах «Супер 20» и «Супер 30» подключившимся также в течение 90 дней за 0 рублей будет предоставляться услуга «Подписка МТС Премиум». Это подписка, которая включает возможность просмотра 85 каналов цифрового телевидения МТС ТВ, 50 ГБ мобильного интернета, онлайн-кинотеатры и многое другое. Новые абоненты тарифного плана «Супер 5» смогут бесплатно пользоваться пакетом «200 минут во все сети» первые 3 месяца.

Для тарифного плана «Безлимитище Х» акцией дополнительно предусмотрены услуга «Безлимит во все сети» за 0 рублей, которая доступна в течение 3 месяцев, и возможность 90 дней бесплатно раздавать безлимитный интернет со своего смартфона в режиме модема.

Воспользоваться акцией «Подарки новым абонентам» можно по 31 августа 2023 года, а «Подарки новым абонентам на тарифе Супер Junior» — по 15 ноября 2023 года. Подробнее — здесь.