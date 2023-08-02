«Атлант» скоро выпустит холодильник и стиральную машину, которыми можно управлять со смартфона

Холодильник и стиральную машину с функцией дистанционного управления с помощью специального приложения на смартфоне или планшете скоро запустят в серийное производство на заводе "Атлант". Об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Атлант" Дмитрий Соколовский, пишет БЕЛТА.
Говоря о сроках выхода на рынок отечественных товаров с возможностью управления через wi-fi, руководитель предприятия пояснил, что такой холодильник появится до конца 2023 года, а стиральная машина - в 2024-м.
По его словам, экспериментальные образцы уже были изготовлены и протестированы. Но в серийное производство такие модели пока не запущены. Сделать это планируется до конца нынешнего года. С помощью специального приложения на смартфоне можно будет дистанционно контролировать работу холодильника, например, изменять режимы работы, понижать или повышать температуру.
В стиральных машинах с помощью того же приложения можно будет более точно подобрать подходящий режим стирки - программа задаст необходимые вопросы о количестве белья, его составе и цвете и предложит лучший вариант. Планируется, что из одного приложения можно будет управлять обоими бытовыми приборами.
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Комментарии
Надо чтобы холодильник сам заказывал еду в интернете.
Хм, я думал - давно уже выпустили... Серьезно.
И да - таки "через Wi-Fi" или "со смартфона"? Если я с работы со смартфона захочу сменить температуру в холодильнике - что будет? А если с ноута дома? Думается - "через wi-fi со смартфона". Т.е. приложение будет только под Android и, не дай Бог, iOS. ;)
А потом это приложение выпилят из Google Play и Apple Store из-за санкций. ;) Для Андроида хоть можно будет с сайта Атланта скачать, надеюсь. ;)