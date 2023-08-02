«Атлант» скоро выпустит холодильник и стиральную машину, которыми можно управлять со смартфона

Холодильник и стиральную машину с функцией дистанционного управления с помощью специального приложения на смартфоне или планшете скоро запустят в серийное производство на заводе "Атлант". Об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Атлант" Дмитрий Соколовский, пишет БЕЛТА.

Говоря о сроках выхода на рынок отечественных товаров с возможностью управления через wi-fi, руководитель предприятия пояснил, что такой холодильник появится до конца 2023 года, а стиральная машина - в 2024-м.

По его словам, экспериментальные образцы уже были изготовлены и протестированы. Но в серийное производство такие модели пока не запущены. Сделать это планируется до конца нынешнего года. С помощью специального приложения на смартфоне можно будет дистанционно контролировать работу холодильника, например, изменять режимы работы, понижать или повышать температуру.

В стиральных машинах с помощью того же приложения можно будет более точно подобрать подходящий режим стирки - программа задаст необходимые вопросы о количестве белья, его составе и цвете и предложит лучший вариант. Планируется, что из одного приложения можно будет управлять обоими бытовыми приборами.