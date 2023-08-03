"Яндекс" готовит первую в России нейросеть для изучения программирования

Платформа "Яндекс Учебник" готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться программированию. Она позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе и будет подстраиваться под уровень знаний каждого ученика, сообщает пресс-служба компании.

Технология проанализирует, как ребёнок выполняет задания, найдёт проблемные области и причины их появления, а также предложит персонализированные советы, которые помогут без стресса усвоить материал и развить необходимые навыки.

Над созданием образовательной сети работают специалисты "Яндекса" и преподаватели информатики. Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT (YaLM 2.0), отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах Яндекс Учебника.

Присоединиться к проекту и дообучать нейросеть могут учителя и репетиторы по информатике. Для участия нужно оставить заявку на сайте, выполнить тестовое задание и пройти интервью. Преподаватели-тренеры смогут выбрать удобный для себя график удалённой работы. Участие в проекте занимает от 20 до 40 часов в неделю и оплачивается.

Бесплатный образовательный сервис на основе нейросети появится в открытом доступе в 2024 году. Им смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи Яндекс Учебника.