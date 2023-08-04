Google будет предупреждать пользователей об утечке их данных в сеть

Google значительно упрощает поиск и удаление контактной информации пользователей из результатов поиска. Теперь компания будет отправлять уведомления, когда находит ваш адрес, номер телефона или адрес электронной почты в интернете, позволяя пользователям просмотреть и запросить удаление этой информации из поиска.

Все это происходит в панели Google «Результаты о вас» на мобильных устройствах и в интернете, которая впервые была запущена в сентябре прошлого года. Благодаря обновлению вы можете найти свою информацию в Google, фактически не выполняя поиск самостоятельно. После того, как вы введете свою личную информацию, панель инструментов автоматически подтянет веб-сайты, содержащие любые совпадения, что позволит просмотреть каждую веб-страницу, на которой она появляется, а затем отправить запрос на ее удаление.

Если беспокоитесь о том, что информация появится в Google в будущем, вы также можете включить push-уведомления, которые будут оповещать о любых новых результатах, которые появляются — об этом впервые было объявлено в прошлом году. Вы также можете отслеживать свои запросы из центра Google, который показывает ваши текущие, одобренные, отклоненные и отмененные запросы.

Важно отметить, что удаление информации из Google не означает, что она полностью удалена из интернета. Люди по-прежнему могут найти информацию, если они наткнутся на веб-страницу, на которой она размещена. Google также имеет некоторые ограничения на типы результатов поиска, которые он может и не может удалять, и не будет принимать меры в отношении результатов, полученных от государственных или образовательных учреждений.