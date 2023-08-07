Xiaomi представила смартфон Poco M6 Pro

Xiaomi официально представила смартфон Poco M6 Pro, который работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и поставляется в конфигурациях с 4/64 и 6/128 Гбайт оперативной и постоянной памяти соответственно. Поддерживаются карты памяти до 1 Тбайт, а управляется устройство Android 13 с надстройкой MIUI 14 — обещаны регулярные обновления безопасности, включая два релиза новых Android.

Poco M6 Pro оборудуется 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, яркостью до 550 кд/м² и частотой опроса сенсорной панели 240 Гц, присутствует также защитное стекло Gorilla Glass, но его модель производитель не уточнил. Экран имеет сквозное отверстие для 8-мегапиксельной камеры; на задней панели есть также 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Источником питания выступает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч — она заряжается через порт USB Type-C на мощности до 18 Вт, хотя в комплекте идёт зарядное устройство с адаптером на 22,5 Вт. Смартфон поддерживает полный арсенал беспроводных протоколов, включая мобильные сети 5G, есть ИК-порт, 3,5-мм разъём для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус имеет защиту по стандарту IP53 (от пыли и брызг воды). Стоит отметить, что те же технические характеристики были у модели Redmi 12 5G, которая дебютировала на этой неделе.

Poco M6 Pro поступит в продажу 9 августа в Индии в расцветках Power Black (чёрный) и Forest Green (зелёный). Версия в конфигурации 4/64 Гбайт оценена в 10 999 рупий ($135), а на 6/128 Гбайт установлен ценник в 12 999 рупий ($160).