В МТС до конца 2023 года доступны бесплатные красивые номера для бизнеса

В МТС появилась возможность бесплатно получить красивый номер для организации кол-центра. Такие комбинации цифр не только выступают элементом имиджа, но и облегчают запоминание номера, что упрощает коммуникацию с клиентами.

Принять участие в акции «Серебряный номер для абонентов Виртуальной АТС» и бесплатно получить «Серебряный номер» могут все клиенты МТС, использующие многоканальный номер с сервисом «Виртуальная АТС» для организации кол-центра.

С помощью многоканального номера можно распределять входящие звонки на ответственных работников, а красивый номер выступит не только имиджевой составляющей, но и фактором успешного продвижения. Он позволит повысить узнаваемость бизнеса и стимулировать продажи.

Предложением по акции «Серебряный номер для абонентов Виртуальной АТС» можно воспользоваться по 31 декабря 2023 года.

«Серебряными» в МТС считаются номера из семи цифр, где:

  • первые три цифры совпадают, а две последние равны двум предыдущим: AAAXYXY;
  • первые три цифры совпадают, а две последние зеркальны двум предыдущим: AAAXYYX;
  • используются четыре разные цифры, одна из них — четыре раза подряд: XAAAAYZ, YZAAAAX;
  • чередуются три разные цифры: XZYZYZX, XAABAAA;
  • шесть цифр выстроены по возрастанию или убыванию: ABCDEFX, XFEDCBA;
  • четыре цифры построены по схемам: XXXA0B0, XA0B0C0, XC0B0A0, XXXB0A0;
  • цифры выстроены по схемам: ABCDEEE, EEEDCBA;
  • три последние цифры равны трем предыдущим: AХYZXYZ.

Заявку на подключение сервиса «Виртуальная АТС» можно оставить через форму обратной связи на сайте МТС. Подключиться и отказаться от участия в акции «Серебряный номер для абонентов Виртуальной АТС» можно только при обращении в салоны связи МТС.

 

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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