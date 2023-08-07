В МТС до конца 2023 года доступны бесплатные красивые номера для бизнеса

В МТС появилась возможность бесплатно получить красивый номер для организации кол-центра. Такие комбинации цифр не только выступают элементом имиджа, но и облегчают запоминание номера, что упрощает коммуникацию с клиентами.

Принять участие в акции «Серебряный номер для абонентов Виртуальной АТС» и бесплатно получить «Серебряный номер» могут все клиенты МТС, использующие многоканальный номер с сервисом «Виртуальная АТС» для организации кол-центра.

С помощью многоканального номера можно распределять входящие звонки на ответственных работников, а красивый номер выступит не только имиджевой составляющей, но и фактором успешного продвижения. Он позволит повысить узнаваемость бизнеса и стимулировать продажи.

Предложением по акции «Серебряный номер для абонентов Виртуальной АТС» можно воспользоваться по 31 декабря 2023 года.

«Серебряными» в МТС считаются номера из семи цифр, где:

первые три цифры совпадают, а две последние равны двум предыдущим: AAAXYXY;

первые три цифры совпадают, а две последние зеркальны двум предыдущим: AAAXYYX;

используются четыре разные цифры, одна из них — четыре раза подряд: XAAAAYZ, YZAAAAX;

чередуются три разные цифры: XZYZYZX, XAABAAA;

шесть цифр выстроены по возрастанию или убыванию: ABCDEFX, XFEDCBA;

четыре цифры построены по схемам: XXXA0B0, XA0B0C0, XC0B0A0, XXXB0A0;

цифры выстроены по схемам: ABCDEEE, EEEDCBA;

три последние цифры равны трем предыдущим: AХYZXYZ.