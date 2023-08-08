"Яндекс" представил "ТВ Станции"

"Яндекс" представил "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про". Это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с "Алисой" и смарт-ТВ. Видео в Ultra-HD (4К), миллиард цветовых оттенков, возможности "Станции" и голосовое управление без пульта — всё это теперь есть в одном устройстве. "ТВ Станция" доступна с диагоналями 43 и 50 дюймов, "ТВ Станция Про" — с диагоналями 55 и 65 дюймов. Сегодня стартовал предзаказ на обе модели.

Главная особенность "ТВ Станции" — технология Local Dimming. Она добавляет насыщенности чёрному цвету, благодаря чему тёмные сцены выглядят контрастными и эффектными. "ТВ Станция Про" снабжена QLED-экраном с антибликовым покрытием: изображение остаётся ярким и контрастным при любом освещении. Эта модель имеет ультратонкий корпус (всего 3,7 см) и может крепиться вплотную к стене.

Новыми телевизорами можно управлять без пульта — благодаря технологии распознавания голоса Far-field. Пользователи смогут голосом переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы и сериалы. Телевизор откликается на команды даже при выключенном экране. Например, можно попросить Алису включить плейлист дня, поставить таймер или сделать свет поярче — в новых устройствах доступны все возможности Станции.

В России цены следующие. Яндекс ТВ Станция с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, с диагональю 50 дюймов — 49 990 рос рублей. Стоимость ТВ Станции Про с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рос. рублей соответственно. При оформлении предзаказа покупатели получат в подарок подписку Плюс на 12 или на 30 месяцев в зависимости от выбранной модели.