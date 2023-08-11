Компания А1 и стадион "Динамо" проведут благотворительный фестиваль

Компания А1 вместе со стадионом «Динамо» приглашают на фестиваль «У адным рытме з А1», который состоится 20 августа в Минске. Все желающие смогут присоединиться к новому формату благотворительности: поучаствовать в спортивных активностях под динамичную музыку, чтобы общими усилиями помочь собрать средства на закупку высокотехнологичного инновационного диагностического оборудования для Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Когда мы слушаем музыку, особенно с сильным и ритмичным битом, наше сердце начинает биться чаще. То же самое происходит, когда человек занимается спортом или испытывает радость от совершения добрых дел. Именно поэтому пульс стал символом фестиваля: компания А1 соберёт «удары сердца» всех участников мероприятия и конвертирует его в финансовую помощь Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов.

В течение дня на стадионе «Динамо» будут работать площадки, куда может прийти каждый, кто хочет потренироваться на главной спортивной арене страны, послушать музыку и сделать личный вклад в общее доброе дело. Мероприятие абсолютно бесплатное для участников по предварительной регистрации на сайте pulse.a1.by.

«Одним из ключевых направлений ESG-стратегии компании А1 является помощь детям. В этом году мы приняли решение попробовать новый формат и организовать фестиваль, на котором у всех присутствующих будет возможность поддержать активный образ жизни, заняться спортом и присоединиться к доброму и очень важному делу. Каждый участник фестиваля «У адным рытме з А1» сможет внести свой вклад в общее дело и оказать реальную помощь Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов», – отметил первый заместитель генерального директора компании А1 Николай Юшкевич.

При входе на стадион каждый участник мероприятия получит индивидуальную карточку. Именно в нее будет ставиться отметка «10 ударов пульса» за посещение любой из спортивных локаций на выбор. Полностью заполненная карточка будет означать максимальный вклад участника в общую копилку благотворительного фестиваля. По итогам мероприятия компания А1 окажет спонсорскую помощь Республиканскому центру реабилитации детей-инвалидов на приобретение высокотехнологичного инновационного диагностического оборудования.

«Мы благодарим А1 за поддержку нашего центра, потому что знаем, как важно в нашем деле найти единомышленников с общими ценностями. Новая инициатива компании – это не только важный шаг для социальной интеграции детей-инвалидов и помощи им, но еще и масштабное музыкально-спортивное событие, способное привлечь внимание к идеям благотворительности самых разных людей», – отметила директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова.

Мероприятие будут сопровождать сеты от разных диджеев. Ритмичная музыка поможет участникам тренироваться с большим удовольствием и эффективностью. Кроме того, часть стадиона будет выделена под танцпол, где физическая активность участников также будет учитываться в общем зачете благотворительного фестиваля.

Всего для гостей фестиваля «У адным рытме з А1» будет оборудовано несколько тематических площадок, чтобы каждый посетитель нашел для себя интересное занятие: занялся йогой и пилатесом, принял участие в танцевальных тренировках, посоревновался в активных играх или поупражнялся в набивании футбольного мяча. Все активности будут проходить под контролем профессиональных тренеров.

Кроме того, программа предусматривает интересные мастер-классы, а также возможность общения и обмена опытом с известными блогерами, спортсменами и другими гостями.

Получить всю подробную информацию о фестивале и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте pulse.a1.by.

«У адным рытме з А1» – это продолжение спортивного благотворительного проекта «100 гадзін з А1», который несколько лет подряд собирал вместе самых разных людей, объединенных идей активного образа жизни и желанием помогать детям. Новый фестиваль – очередной этап в многолетней деятельности компании в сфере благотворительности в соответствии с корпоративной ESG-стратегией, направленной на помощь тем, кто в ней особенно нуждается.