Xiaomi представила свой самый передовой складной смартфон – Mix Fold 3

Xiaomi сегодня официально представила свой самый передовой складной смартфон – Mix Fold 3. Возможно, его можно назвать и лучшей моделью в классе, если исходить из характеристик.

Xiaomi Mix Fold 3 построен на разогнанной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Для того, чтобы она не перегревалась, установлена система охлаждения площадью 10 943 мм2.

Новый флагман китайской компании получил сразу два экрана Samsung последнего поколения E6. Наружный характеризуется диагональю 6,56 дюйма и соотношением сторон 21 : 9, диагональ и разрешение внутреннего – 8,03 дюйма и 2К. Внутренний имеет еще и очень высокую яркость – 2600 кд/кв.м. Кадровая частота обоих экранов – 120 Гц.

В шарнирах Mix Fold 3 используется «суперсталь» – высокопрочная сталь с пределом прочности 1800 Мпа. Создатели уверены в прочности шарниров и самого складного дисплея: экран выдерживает 500 тыс. циклов складывания/ раскладывания – примерно на 200-300 тыс. циклов больше, чем у конкурентов.

Судя по параметрам камеры, Mix Fold 3 войдет в число лучших моделей в своем классе. Например, тут есть перископный модуль, он обеспечивает 5-кратный зум (разрешение сенсора – 10 Мп). Другой модуль с портретным объективом и 10-мегапиксельным датчиком отвечает за оптический зум 3,2х. В основном сенсоре установлен датчик с разрешением 50, есть и модуль со сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельным датчиком. Xiaomi работала над камерой Mix Fold 3 совместно со специалистами Leica. Во время презентации глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) сравнивал фото, сделанные Xiaomi Mix Fold 3, с фотографиями, сделанными iPhone 14 Pro. Естественно, фото китайского флагмана выглядели более выигрышно.

Mix Fold 3 оснащен двумя аккумуляторными батареями (в сумме – 4800 мА·ч), зарядку которых контролируют три чипа (два Surge G1 и один Surge P2).

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Что касается цен, то они выглядят так: 12/256 ГБ – 1240 долларов, 16/512 ГБ – 1380 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 1515 долларов.