OnePlus официально представила смартфон Ace 2 Pro

Смартфон OnePlus Ace 2 Pro построен на разогнанной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, производительность в AnTuTu – 1,73 млн баллов. За охлаждение однокристальной системы отвечает просто огромная испарительная камера – размером 9140 мм2. Она почти вдвое больше испарительной камеры Redmi K60 Ultra.

Для аппарата специально создали движок (Super Frame Super Picture Engine), повышающий кадровую частоту в играх до 120 Гц. А еще для смартфона 8 месяцев разрабатывали вибромотор – чтобы он обеспечивал адекватный виброотклик во время игр разных жанров.

Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА·ч, она поддерживает зарядку мощностью 150 Вт. Полностью аппарат заряжается за 17 минут. OnePlus Ace 2 Pro получил передовой изогнутый экран OLED BOE Q9+. Диагональ составляет 6,74 дюйма, разрешение – 2772 х 1240 пикселей, кадровая частота – 120 Гц, максимальная яркость – 1600 кд/кв.м. Частота регулировки ШИМ – 2160 Гц.

Во фронтальной камере установлен сенсор Samsung S5K3P9 с разрешением 16 Мп. В главном модуле основной камеры применяется сенсор Sony IMX890, дополненный системой оптической стабилизации. Также есть модуль со сверхширокоугольным объективом (и 8-мегапиксельным датчиком Sony IMX355) и модуль для съемки макро с сенсором OmniVision OV02B разрешением 2 Мп.

OnePlus Ace 2 Pro уже доступен для предзаказа в Китае, открытые продажи стартуют 23 августа. Конфигураций у новинки три: 12/256 ГБ за 410 долларов, 16/512 ГБ за 465 долларов и 24 ГБ/1 ТБ за 550 долларов. OnePlus Ace 2 Pro оказался на 50 долларов дороже Redmi K60 Ultra, но надо учитывать тот факт, что и стоимость Snapdragon 8 Gen 2 выше стоимости MediaTek Dimensity 9200.