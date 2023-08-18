iPhone 15 будут заряжаться быстрее

Инсайдеры интернет-портала 9to5mac сообщили, что грядущие iPhone 15 получат поддержку зарядного устройства на 35 Вт.

Как известно, базовые iPhone 14 и 14 Plus поддерживают зарядку мощностью до 20 Вт, а флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — до 27 Вт. Это позволяет зарядить аккумулятор примерно за два часа, что значительно медленнее на фоне многих Android-флагманов других производителей, которые предлагают зарядки мощностью вплоть до 240 Вт. Конечно, значение в 35 Вт меркнет на их фоне, но радует, что Apple продолжает пусть и понемногу, но увеличивать мощность.

На текущий момент неизвестно, будет ли поддерживать новую возможность вся линейка iPhone 15, или же Apple ограничится только флагманами iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Впрочем, в последнее время Apple не включает зарядные устройства в комплект поставки своих смартфонов, поэтому обладателям iPhone 15 придется побеспокоиться о самостоятельном приобретении зарядника.