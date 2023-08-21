Xiaomi прекратила поддержку некоторых моделей смартфонов

Xiaomi добавила три модели смартфонов – Redmi Note 9, Redmi 9 и Poco M2 – в перечень устройств End of Life. Жизненный цикл аппаратов завершен, это значит, что они не только не будут больше получать обновления безопасности, но и не будет осуществляться их ремонт или техническое обслуживание в официальных центрах компании.

Redmi Note 9 и Redmi 9 были абсолютными хитами в свое время, но и сейчас миллионы человек в разных странах мира используют эти смартфоны. Решение Xiaomi нельзя считать неожиданность, учитывая, что аппараты вышли три года назад, но пользователям нужно иметь ввиду, что в случае, если потребуется произвести ремонт, придется обращаться в сторонние сервисы – в официальных попросту может не оказаться запчастей для этих аппаратов.

Напомним, день назад Xiaomi убрала Redmi Note 9 Pro из «расстрельного списка»: в отличие от Redmi Note 9 и Redmi 9, эта модель по-прежнему будет получать обновления ПО.