Samsung объявила о выпуске первой в мире игры с поддержкой HDR 10+ GAMING

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске первой в мире игровой игры с поддержкой стандарта High Dynamic Range (HDR) 10+ GAMING, разработанного HDR10+ Technologies LLC. Новое название The First Descendant было разработано NEXON и будет представлено на Gamescom 2023.

«Мы очень рады объединить усилия с NEXON, настоящим пионером в области видеоигр, чтобы представить первую в мире игру HDR10+ GAMING «The First Descendant», — сказал Сокву Джейсон Йонг, исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев в Samsung Electronics.

HDR10+ GAMING предоставляет геймерам непревзойденные игровые возможности HDR благодаря более глубоким цветам, контрастности и яркости. Это также позволяет более точно отображать детали в темных тенях и ярких бликах, что позволяет пользователям полностью погрузиться в свое игровое приключение.

HDR10+ GAMING поддерживает оптимизированный опыт, который избавляет от хлопот, связанных с настройкой многочисленных ручных настроек. И это обеспечивает улучшенный игровой процесс с почти мгновенным откликом благодаря низкой задержке и поддержке переменной частоты обновления. Кроме того, стандарт предоставляет разработчикам инструменты, которые обеспечивают стабильные и надежные игровые возможности HDR на всех дисплеях HDR10+ GAMING.

The First Descendant — первая игра, в которой полностью используется стандарт HDR10+ GAMING. Он призван предоставить геймерам один из самых отзывчивых, точных и плавных игровых процессов HDR на сегодняшний день.

В 2018 году компания Samsung стала одним из основателей HDR10+ Technologies LLC, чтобы обеспечить отраслевой бесплатный стандарт открытых динамических метаданных. Экосистема HDR10+ теперь включает 155 партнеров и более 7000 сертифицированных устройств, включая телевизоры, мониторы, проекторы, смартфоны, планшеты, телевизионные приставки и многое другое.

«Принимая HDR10+ GAMING, мы воплощаем игру в жизнь так, как это было раньше невозможно», — сказал Хьюн Ким, исполнительный вице-президент и заместитель руководителя по развитию бизнеса в NEXON. «Это партнерство с Samsung также поднимает планку в HDR-играх, и мы рады представить этот новый стандарт качества изображения в видеоиграх».