Google усилит защиту аккаунтов Gmail

Google объявила о введении дополнительных мер безопасности для своего почтового сервиса Gmail. Теперь при попытке добавления адреса для переадресации или редактирования фильтров может потребоваться дополнительная верификация. Это поможет предотвратить ситуации, когда злоумышленники, получившие доступ к аккаунту, могут изменять настройки без ведома владельца.

В частности, Google ввела дополнительные проверки для следующих сценариев:

при создании нового фильтра, редактировании существующего или импорте фильтров;

при добавлении нового адреса в настройках переадресации и POP/IMAP;

при активации доступа через IMAP.

Если пользователь попытается изменить эти настройки, Google сочтёт такое действие рискованным и предложит подтвердить, что его совершает владелец аккаунта.

Дополнительная защита доступна всем клиентам Google Workspace и владельцам личных аккаунтов Google. Однако стоит отметить, что данная функция поддерживается только для пользователей, повсеместно использующих сервисы Google и указавших в настройках аккаунта все необходимые идентификационные данные.

Введение дополнительных мер безопасности в Gmail — ещё один шаг Google на пути к обеспечению надёжной защиты данных своих пользователей. В эпоху цифровых технологий и постоянно растущих киберугроз, такие инициативы становятся не просто желательными, но и необходимыми для сохранения доверия к онлайновым сервисам и безопасности пользовательской информации.