МТС проведет бесплатный интерактивный лекторий по кибербезопасности и нейроанатомии

26 августа МТС приглашает посетить интерактивный лекторий «Человек и технологии» на территории популярной локации Lidbeer Dvor в центре Минска. В течение субботнего вечера взрослые и дети могут послушать бесплатные лекции от специалистов по кибербезопасности и нейроанатомии, пройти тематический онлайн-тест и зарядиться положительными эмоциями на других активностях.

Начнется интерактивный лекторий «Человек и технологии» в 17.00. Представитель международной компании Kaspersky, специализирующейся на разработке систем киберзащиты, Дмитрий Кудревич расскажет о развитии цифрового мира и методах индивидуальной и корпоративной защиты. Нейроанатом, кандидат медицинских наук Андрей Сокол объяснит, как соблюдать баланс при использовании смартфонов, чтобы эффективно работать и крепко спать.

На площадке МТС будет не только познавательно, но и весело. Взрослые и дети могут принять участие в соревнованиях по робо-сумо, потренировать свою ловкость и выносливость в управлении роботом-спортсменом, собрать огромный пазл, а также создать свой собственный дизайнерский аксессуар с помощью 3D-ручки.

Кроме того, гости площадки смогут «полетать» под звездным небом, сделать красивые фотографии на необычных неоновых качелях и отметиться в соцсетях — Instаgram, Facebook, Вконтакте . А завершится вечер под звуки электронной музыки от DJ Lady Marris — в уютном lounge-пространстве.

Присоединиться к активностям площадки МТС можно будет 26 августа (суббота) с 17.00 до 22.00 на территории Lidbeer Dvor. Вход — бесплатный. Адрес: г. Минск, ул. Кульман, 1/8.