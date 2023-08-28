В ЕС вступил в силу «Закон о цифровых услугах» (DSA)

25 августа 2023 года официально вступил в силу европейский «Закон о цифровых услугах» (Digital Services Act — DSA). Он обязывает технологических гигантов Google, Facebook, Amazon и другие компании соблюдать строгие нормы, налагая на них ответственность за размещаемый пользователями контент.

Несмотря на то, что закон действует только в ЕС, его последствия отзовутся в глобальных масштабах — в соответствии с ним компаниям придётся скорректировать всю свою политику. Главная цель DSA — создание более безопасной онлайн-среды. Платформам предписывается изыскать способы предотвращения или удаления публикаций, связанных с незаконными товарами, услугами или содержащих незаконный контент, а также обеспечить пользователям возможность сообщать о таком типе контента. Закон запрещает целевую рекламу на основе интимных предпочтений, религии, этнической принадлежности или политических убеждений человека, а также ограничивает таргетинг рекламы на детей. Онлайн-платформам надлежит обеспечивать прозрачность в отношении того, как работают их рекомендательные алгоритмы.

Дополнительные правила устанавливаются в отношении так называемых «очень крупных онлайн-платформ» — их администрации обязаны предоставить пользователям возможность отказаться от систем рекомендации и профилирования, платформам предписывается делиться данными с исследователями и властями, сотрудничать в рамках мер оперативного реагирования, и также проводить внешний и независимый аудит работы.

Европарламент принял DSA в июле 2022 года. Пока ЕС не требует его полного соблюдения небольшими компаниями — список крупных онлайн-платформ был утверждён в апреле, и им было дано четыре месяца, чтобы внести изменения в свои политики. Крупными онлайн-платформами считаются те, число европейских пользователей на которых превышает 45 млн человек. На данный момент в эту категорию вошли 19 сервисов:

Alibaba AliExpress;

Amazon Store;

Apple App Store;

Booking.com;

Facebook ✴ ;

; Google Play;

Google Maps;

Google Shopping;

Instagram ✴ ;

; LinkedIn;

Pinterest;

Snapchat;

TikTok;

Twitter;

Wikipedia;

YouTube;

Zalando;

Bing;

Google Search.

Каждый из них обязывается уточнять число пользователей не реже одного раза за шесть месяцев — если оно оказывается ниже 45 млн в течение года, платформа исключается из списка. Многие из этих сервисов уже наметили стратегии соблюдения DSA.

Google заявила, что уже соблюдает некоторые нормы DSA, например, блогеры на YouTube имеют возможность обжаловать удаление видео и прочие ограничения. Компания расширила деятельность своего Центра прозрачности рекламы (Ads Transparency Center). Кроме того, Google обязалась расширить доступ к данным для исследователей, предоставив им больше информации о практических аспектах работы Google Search, YouTube, Google Maps, Google Play и Shopping. Наконец, компания повысит прозрачность своей отчётности, а также проанализирует «угрозу распространения незаконного контента, угрозы основным правам, общественному здоровью и гражданскому дискурсу».

Meta ✴ , владеющая Facebook ✴ и Instagram ✴ , работает над расширением возможности своей централизованной рекламной платформы: все объявления, адресованные европейским пользователям, будут сохраняться со всеми метаданными — параметрами таргетинга и их фактической аудиторией. Европейские пользователи смогут отключить рекомендательные алгоритмы при просмотре разделов Reels и Stories, а также при поиске в Facebook ✴ и Instagram ✴ .

Служба коротких видео TikTok также объявила, что применение рекомендательных алгоритмов станет необязательным для пользователей из Европы, а в лентах «Для вас» и «Live» будут показываться ролики «как из мест, где они проживают, так и со всего мира». В хронологическом порядке будут показываться видео в лентах «Подписчики» и «Друзья». Европейские пользователи в возрасте от 13 до 17 лет также перестанут видеть персонализированную рекламу, которая ранее зависела от их активности в приложении.

Аналогичные меры принял Snapchat: европейские пользователи смогут отказаться от персонализации в разделах Discover и Spotlight, а механизмы ранжирования в этих каналах будет обнародованы в отдельном докладе. Администрация сервиса обеспечит пользователей расширенной информацией об удалении их публикаций или учётных записей, а также даст средства для обжалования решения. Пользователям от 13 до 17 лет больше не будет показываться целевая реклама, а пользователи старше 18 лет получат контроль над объявлениями, которые они видят.

Нарушение DSA грозит платформам штрафом в размере до 6 % от мирового оборота. Еврокомиссия и Координатор цифровых сервисов также получили право требовать от администраций платформ «незамедлительных действий, когда это необходимо для устранения серьёзного вреда». Деятельность платформы, которая систематически отказывается соблюдать нормы DSA, может быть приостановлена на территории ЕС. Американская площадка Amazon и немецкий ритейлер Zalando уже опротестовали своё включение в список крупных онлайн-платформ.