Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

Аналитическая компания Omdia опубликовала данные по продажам самых популярных смартфонов в первой половине этого года.

Первое место занял iPhone 14 Pro Max, продажи которого составили 26,5 млн смартфонов. Второе место занимает его уменьшенная версия, iPhone 14 Pro, с продажами 21 млн единиц. Стандартная модель актуальной линейки, iPhone 14, разошлась тиражом 16,5 млн единиц. Прошлогодний iPhone 13 занял четвертое место с продажами 15,5 млн единиц.

Следом идут сразу пять смартфонов Galaxy, причем только один из них является флагманской моделью. Замыкает десятку безоговорочный бестселлер iPhone 11, который вышел четыре года назад.

Топ-10 смартфонов в этом году:

  1. iPhone 14 Pro Max (26,5 млн)
  2. iPhone 14 Pro (21 млн)
  3. iPhone 14 (16,5 млн)
  4. iPhone 13 (15,5 млн)
  5. Galaxy A14 (12,4 млн)
  6. Galaxy S23 Ultra (9,6 млн)
  7. Galaxy A14 5G (9 млн)
  8. Galaxy A54 5G (8,8 млн)
  9. Galaxy A35 5G (7,1 млн)
  10. iPhone 11 (6,9 млн)
 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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