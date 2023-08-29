Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

Аналитическая компания Omdia опубликовала данные по продажам самых популярных смартфонов в первой половине этого года.
Первое место занял iPhone 14 Pro Max, продажи которого составили 26,5 млн смартфонов. Второе место занимает его уменьшенная версия, iPhone 14 Pro, с продажами 21 млн единиц. Стандартная модель актуальной линейки, iPhone 14, разошлась тиражом 16,5 млн единиц. Прошлогодний iPhone 13 занял четвертое место с продажами 15,5 млн единиц.
Следом идут сразу пять смартфонов Galaxy, причем только один из них является флагманской моделью. Замыкает десятку безоговорочный бестселлер iPhone 11, который вышел четыре года назад.
Топ-10 смартфонов в этом году:
- iPhone 14 Pro Max (26,5 млн)
- iPhone 14 Pro (21 млн)
- iPhone 14 (16,5 млн)
- iPhone 13 (15,5 млн)
- Galaxy A14 (12,4 млн)
- Galaxy S23 Ultra (9,6 млн)
- Galaxy A14 5G (9 млн)
- Galaxy A54 5G (8,8 млн)
- Galaxy A35 5G (7,1 млн)
- iPhone 11 (6,9 млн)
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