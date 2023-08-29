Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

Аналитическая компания Omdia опубликовала данные по продажам самых популярных смартфонов в первой половине этого года.

Первое место занял iPhone 14 Pro Max, продажи которого составили 26,5 млн смартфонов. Второе место занимает его уменьшенная версия, iPhone 14 Pro, с продажами 21 млн единиц. Стандартная модель актуальной линейки, iPhone 14, разошлась тиражом 16,5 млн единиц. Прошлогодний iPhone 13 занял четвертое место с продажами 15,5 млн единиц.

Следом идут сразу пять смартфонов Galaxy, причем только один из них является флагманской моделью. Замыкает десятку безоговорочный бестселлер iPhone 11, который вышел четыре года назад.

Топ-10 смартфонов в этом году: