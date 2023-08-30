Apple объявила о презентации iPhone 15

Следующий крупный запуск продукта Apple уже близок. Компания сообщила о мероприятии, которое пройдет 12 сентября. На презентации, как ожидается, Apple объявит о линейке iPhone 15 и новых часах Apple Watch.

В приглашении компания сообщает, что мероприятие Wonderlust будет проходить в прямом эфире из Apple Park. Приглашение также включает логотип Apple в сером, синем и черном цветах, что может указывать на цветовые варианты, которые, по слухам , появятся в линейке iPhone 15 Pro.

Ожидается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут очень похожи на iPhone 14, но с парой ключевых отличий. Выемку в верхней части экрана, судя по всему, заменит Dynamic Island, впервые появившийся в линейке iPhone 14 Pro. Порт Lightning также может быть заменен портом USB-C, который обеспечит более быструю зарядку.