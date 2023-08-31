Samsung представила 85-дюймовый уличный телевизор The Terrace за $20 тыс.

Южнокорейская компания Samsung объявила о расширении линейки уличных телевизоров The Terrace. К моделям с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов добавилась 85-дюймовая версия телевизора. Новинка уже сейчас доступна для предварительного заказа по цене $19 999.

Использовать обычные телевизоры на улице нельзя по многим причинам и в первую очередь из-за того, что они не имеют защиты от воздействий окружающей среды. Как правило, предназначенные для использования на улице телевизоры стоят дорого, и новинка Samsung лишь подтверждает это.

В отличии от моделей меньшего размера, которые защищены от влаги и пыли по стандарту IP55, корпус 85-дюймового The Terrace выполнен в соответствии со стандартом IP56. Это означает, что телевизору не страшен дождь. Флагманский телевизор обеспечивает более качественное изображение благодаря тому, что в нём используется панель Neo QLED с пиковой яркостью 1500 кд/м². Антибликовое покрытие гарантирует, что смотреть телевизор будет комфортно независимо от освещённости.

The Terrace поддерживает HDR10 Plus и технологию Adaptive Picture, которая позволяет автоматически регулировать яркость в зависимости от окружающего освещения. В конструкции предусмотрен Samsung Gaming Hub, обеспечивающий прямой доступ к облачным игровым сервисам. Для управления телевизором предусмотрен пульт дистанционного управления Samsung SolarCell, который подзаряжается от солнечной энергии.