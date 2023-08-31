Презентация Google Pixel 8 состоится 4 октября

Google сообщила о мероприятии, которое состоится 4 октября, где будут представлены последние новинки из «портфеля устройств Pixel». Очное мероприятие «Made by Google» состоится в Нью-Йорке в 17:00 по московскому времени.

Хотя Google не назвала конкретные устройства, которые она собирается показать, ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. С 2016 года Google выпускает смартфоны Pixel нового поколения каждую осень.

Вокруг ожидаемой линейки Pixel 8 уже ходят многочисленные слухи. Телефоны должны получить улучшенную ультраширокую камеру, а Google может добавить в ПО камеры новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Вероятно, будут внесены некоторые изменения в дисплей и дизайн устройств, но эти изменения, как ожидается, будут не столь значительными.

Не исключено, что на мероприятии Google также представит Pixel Watch 2 — следующее поколение смарт-часов. По слухам, они будут отличаться увеличенным временем автономной работы и новыми функциями отслеживания состояния здоровья.

Любопытно, что приглашение от Google появилось всего через день после того, как Apple назначила дату презентации iPhone 15, которая состоится 12 сентября в штаб-квартире Apple Park в Купертино (штат Калифорния).