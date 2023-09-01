Представлен смартфон Sony Xperia 5 V

Sony представила компактный флагманский смартфон Xperia 5 V с обновлённой основной камерой, оснащённой более крупным, чем у предшественника, сенсором.

Xperia 5 V оснащён таким же, как у Xperia 5, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Сверху и снизу экрана расположены фронтальные стереодинамики.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт флеш-памяти, которую можно расширить благодаря слоту для карт microSD.

В отличие от предшественника у основной камеры Xperia 5 V не три, а два сенсора, причём основной датчик более крупный, чем у Xperia 5 — оптический формат 1/1,35 дюйма, как у Xperia 1 V, с разрешением 52 Мп. Его дополняет сверхширокоугольный 12-Мп датчик (оптический формат 1/2,5 дюйма) с фокусным расстоянием 16 мм.

Для селфи имеется фронтальная камера на 12 Мп (оптический формат 1/2,9 дюйма). Xperia 5 V имеет такие же компактные размеры, как и предшественник, хотя его корпус немного толще, короче и тяжелее на 11 г.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, позволяющую всего за 30 минут восполнить заряд батареи на 50 %. Также у смартфона имеется 3,5-мм аудиоразъём для подключения наушников.

Sony Xperia 5 V поступит в продажу в конце сентября по цене €999. Ему предстоит конкурировать на рынке компактных флагманских смартфонов с Samsung Galaxy S23 и готовящимися к выходу Apple iPhone 15 и 15 Pro.