Названы самые производительные флагманские Android-смартфоны

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе Android. В рейтинге за август 2023 года наблюдается серьёзное изменение — в нём сменился лидер.

Также в верхушке рейтинга окончательно исчезли модели на платформе MediaTek Dimensity 9200+ и теперь весь топ-10 принадлежит исключительно моделям на основе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Первое место занял новейший смартфон OnePlus Ace 2 Pro, поступивший в продажу в Китае, буквально, 23 августа и моментально ставший хитом продаж. На втором месте расположилась модель iQOO 11S, а третье место занял смартфон RedMagic 8S Pro+ с SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в разогнанной версии.

Затем идут iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. Статистика собрана в период с 1 по 31 августа 2023 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.