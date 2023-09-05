OPPO представила смартфон A38

OPPO вывела на рынок новый бюджетный смартфон A38. Устройство работает на платформе MediaTek Helio G85. Оно оснащено 6,56-дюймовой панелью типа LCD с разрешением HD+, частотой обновления изображения 90 ГЦ и частотой дискретизации сенсорного слоя 90 ГЦ, а также 50-мегапиксельной основной камерой с автофокусом в сочетании с 2-мегапиксельным датчиком глубины и селфи-камерой с 5-мегапиксельным датчиком.

Кроме того, здесь есть 4 ГБ и 128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, однако при желании можно расширить внутреннее хранилище гаджета до 1 ТБ с помощью карты памяти формата microSD, пишет GSMArena.

Что касается других технических характеристик, то разработчики добавили в новинку аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, а также поддержку двух SIM-карт, новейший Bluetooth 5.3 и 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

OPPO A38 будет выпускаться в двух цветах: черном и золотом. Однако стоимость смартфона производитель пока не назвал.