26 сентября пройдет презентация смартфонов серии Xiaomi 13T

Компания Xiaomi объявила точное время и место презентации горячо ожидаемой поклонниками серии смартфонов Xiaomi 13T. Приглашение на мероприятие опубликовано в социальных сетях и международном сообществе Xiaomi Community.

Команда Xiaomi сообщает:

Готовы? Серия Xiaomi 13T скоро появится! Привет, поклонники Xiaomi, Привет, Берлин! Сенсационная презентация Xiaomi приближается!

Презентация пройдёт в Берлине 26 сентября 2023 года в 15:00 по московскому времени. На приглашении присутствует название серии, Xiaomi 13T, логотип Leica и слоган Masterpiece in signt (Шедевр близится).

Как ожидается, в серию войдут две модели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Старшая модель станет международной вариацией китайского Redmi K60 Extreme Edition с некоторыми доработками и отличиями. Также ожидается, что Xiaomi 13T Pro может стать первым флагманом на платформе Dimensity с камерой Leica в истории Xiaomi.