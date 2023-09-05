26 сентября пройдет презентация смартфонов серии Xiaomi 13T

Компания Xiaomi объявила точное время и место презентации горячо ожидаемой поклонниками серии смартфонов Xiaomi 13T. Приглашение на мероприятие опубликовано в социальных сетях и международном сообществе Xiaomi Community.

Команда Xiaomi сообщает: 

Готовы? Серия Xiaomi 13T скоро появится! Привет, поклонники Xiaomi,  Привет, Берлин! Сенсационная презентация Xiaomi приближается! 

Презентация пройдёт в Берлине 26 сентября 2023 года в 15:00 по московскому времени. На приглашении присутствует название серии, Xiaomi 13T, логотип Leica и слоган Masterpiece in signt (Шедевр близится). 

Как ожидается, в серию войдут две модели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Старшая модель станет международной вариацией китайского Redmi K60 Extreme Edition с некоторыми доработками и отличиями. Также ожидается, что Xiaomi 13T Pro может стать  первым флагманом на платформе Dimensity с камерой Leica в истории Xiaomi.  

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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