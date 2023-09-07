В Telegram в 5 раз выросло число фишинговых ресурсов

В 2023 году количество фишинговых ресурсов в Telegram увеличилось в 5 раз. Согласно данным компании Angara Security, в первом полугодии количество таких ресурсов достигло 5 тысяч. Этот тревожный рост, начавшийся в начале 2023 года, ставит под угрозу миллионы пользователей мессенджера.

Аналогичную статистику приводит «Лаборатория Касперского». По её данным, во втором квартале 2023 года попытки перехода российских пользователей Telegram на фишинговые ресурсы увеличились на 39 %. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач также акцентирует внимание на росте мошенничества. По его словам, за летние месяцы 2023 года количество мошеннических сайтов, связанных с Telegram, выросло на 10 % по сравнению с весной текущего года.

При этом мошенники практикуют разнообразные схемы: от предложений проголосовать на конкурсе до обещаний бесплатного премиум-аккаунта Telegram. Злоумышленники также создают каналы с названием «Избранное», надеясь, что пользователи ошибутся и отправят туда конфиденциальную информацию.

В эпоху цифровизации безопасность стоит на первом месте. Рост фишинговых атак в Telegram — яркий пример того, как важно быть настороже. Многие компании используют этот мессенджер для корпоративных коммуникаций, что делает его особенно привлекательным для киберпреступников.

Включение двухфакторной аутентификации, проверка валидности ботов и каналов, а также осознанное отношение к переходам по ссылкам являются ключевыми моментами для обеспечения безопасности. Не стоит забывать о простых правилах интернет-гигиены: не вводить личные данные на подозрительных ресурсах и всегда проверять отправителя сообщений.