Представлено первое совместное устройство Xiaomi и Яндекса

Яндекс и Xiaomi представили первое совместное устройство под названием «Умный дисплей». В гаджет встроен голосовой помощник «Алиса», на него уже можно оформить предварительный заказ.

Стартовал предзаказ на "Умный дисплей" Xiaomi с "Алисой" - это первый совместный продукт "Яндекса" и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное - не только слышать, но и видеть ответы "Алисы". Яндекс

Напомним, Xiaomi еще весной прошлого года представила Xiaomi Smart Display 10. Устройство получило металлический корпус, обшитый тканью под экраном. Судя по всему, устройство добралось до России в локализованном виде. Яндекс подтвердил, что аппаратную часть устройства разработали в Xiaomi, а программную - в Яндексе. Гаджет получил 10,1-дюймовый дисплей разрешением HD, управлять им можно голосом или через экран.

Новое устройство позволяет управлять умным домом. Например, можно попросить "Алису" включить свет или запустить робот-пылесос. Умный дисплей совместим с разными устройствами Xiaomi, от лампочек и датчиков до увлажнителей воздуха.

Также можно совершать видеозвонки через Telegram, а когда камера не нужна, ее можно закрыть шторкой. Цена составляет 21 990 рос. рублей (735 BYN).