Samsung представила решения для автомобильной отрасли на выставке IAA MOBILITY 2023

Samsung Electronics, Samsung Display и Samsung SDI заявили о совместном участии в одном из самых знаковых мероприятий автомобильной отрасли – выставке IAA MOBILITY, которая проходит в этом году с 5 по 10 сентября 2023 года в Мюнхене. В рамках совместной программы три подразделения Samsung демонстрируют производителям и пользователям со всего мира спектр решений для автомобильной промышленности.

Полупроводниковая память: инновационные технологии для будущих решений в области мобильности

Поскольку автомобилям будущего потребуются расширенные возможности вычислений и хранения данных, проверенные технологии памяти Samsung станут платформой для решений в области мобильности, основанной на обработке данных. На выставке IAA MOBILITY 2023 компания Samsung представляет полную линейку своих решений в области памяти, специально созданных для применения в будущих автомобильных разработках.

Сертифицированные по стандартам Auti-Grade, решения LPDDR5X, GDDR7, AutoSSD и UFS 3.1 обеспечивают высокую производительность и большую емкость для мультимедийных информационно-развлекательных систем и интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS). Обладая обширным портфолио автомобильных решений и развитой экосистемой с множеством партнеров, Samsung стремится уже к 2025 году стать крупнейшим поставщиком автомобильной памяти по обеспечению новых возможностей для этой отрасли и клиентов по всему миру.

Новый уровень взаимодействия с автомобилем благодаря инновациям System LSI

На выставке IAA MOBILITY 2023 компания Samsung представляет специализированную линейку процессоров и датчиков, разработанных для удовлетворения растущих потребностей отрасли. Процессор Samsung Exynos Auto V920, оптимизированный для автомобильных информационно-развлекательных систем (IVI) премиум-класса, обеспечивает плавное воспроизведение видео с высоким разрешением и поддержку игр на нескольких экранах.

Датчики ISOCELL Auto от Samsung предназначены для кругового обзора — спереди и сзади (ISOCELL Auto 1H1), а также вокруг (ISOCELL Auto 4AC) автомобиля, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров. Расширяя возможности по обеспечению безопасности в салоне автомобиля, Samsung предлагает сенсорные технологии, предназначенные для систем мониторинга водителя и пассажиров – они способны обнаруживать и предупреждать потенциально опасные состояния водителя, такие как сонливость, усталость и рассеянность.

Производство интегральных микросхем, разработанных специально для автомобильной промышленности

С учетом быстро растущего рынка автомобильных полупроводников, подразделение Samsung Foundry Business, занимающееся производством интегральных микросхем, сосредоточило свое внимание на инновациях для автомобильной отрасли и совершенствовании производства. На выставке IAA MOBILITY 2023 компания демонстрирует свои новейшие решения для автопроизводителей, включая системы на кристалле (SoC) для интеллектуальной системы помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательной системы (IVI), интегральные схемы для управления питанием автомобиля (PMIC) и работой аккумулятора (BMIC), а также автомобильные микроконтроллеры (MCU), в которых реализованы новейшие технологии Samsung Foundry.

Компания Samsung также представляет дорожную карту развития автомобильных технологий, ориентированную на массовое производство 4-нанометрового (нм) техпроцесса (SF4A) к 2025-му и 2-нм процесса (SF2A) – к 2026 году. Для развития этой инициативы Samsung Foundry укрепляет свой портфель интеллектуальной собственности в области аналоговых технологий, интерфейсов памяти, высокоскоростных и межкристальных интерфейсов (D2D), а также расширяет инфраструктурные возможности проектирования.

Светодиодные технологии нового поколения для автомобилей завтрашнего дня

Samsung демонстрирует передовые светодиодные решения с широкими возможностями настройки, идеально подходящие для будущих электрических и автопилотируемых транспортных средств. Автомобильный светодиодный модуль PixCell LED от Samsung – интеллектуальная инновационная технология адаптивного дальнего света (AOB), предназначенная для создания фар меньшего размера с точным и избирательным освещением нужных участков дороги.

Технология Micro LED нового поколения от Samsung, обеспечивающая разрешение Full HD на компактном 0,25-дюймовом экране, оптимально подходит для проекционных дисплеев сверхвысокого разрешения (HUD) и позволяет водителю просматривать информацию через очки дополненной реальности (AR). Технология Mini LED, предлагающая инновационное решение для обмена информацией между транспортным средством и его окружением (V2X), позволяет отобразить сложные анимированные эффекты сигналов, что улучшает взаимодействие с другими транспортными средствами и пешеходами.

Samsung Display: OLED-дисплеи для нового уровня информационно-развлекательных систем

Samsung Display впервые участвует в международных автосалонах, дебютируя на выставке IAA Mobility 2023. Компания демонстрирует свое лидерство в области производства дисплеев уникальной экспозицией, позволяющей посетителям воочию убедиться в преимуществах технологии OLED. В ближайших планах Samsung Display – стать ведущим поставщиком OLED-дисплеев для автомобильных решений нового поколения в связи с постепенным вытеснением LCD-экранов с рынка.

Для посетителей стенда Samsung Display открыт Центр безопасного вождения, где они могут убедиться в преимуществах OLED-дисплеев в сравнении с LCD-дисплеями, в том числе в существенно улучшенном восприятии водителем визуальной информации в темноте и, следовательно, повышении безопасности, благодаря возможностям OLED-панелей передавать глубокий черный цвет True Black (сертифицировано VESA).

На стенде Samsung Display демонстрируется еще одно преимущество OLED-дисплеев – низкое энергопотребление: благодаря тому, что в отличие от LCD-дисплеев на них подсвечиваются только те пиксели, где отображается цвет. Это преимущество становится все более актуальным в современном мире в связи с растущей популярностью электромобилей. Кроме того, посетители выставки могут узнать, как технология OLED помогает значительно улучшить интерьер салона, поскольку такие панели могут быть изогнуты в зависимости от требований интерьера и, кроме того, они более легкие и тонкие, чем LCD-панели, что обеспечивает максимальные возможности для оформления внутреннего пространства автомобиля.

В тематической зоне Next Mobility Projects посетителям представлена возможность увидеть будущие OLED-дисплеи различных форм-факторов, такие как Flex S и новейший S-образный складной дисплей, складывающийся одной стороной внутрь, а другой наружу. Его можно носить с собой как смартфон, а при необходимости разложить до размера 12,4 дюйма и использовать в качестве приборной панели автомобиля. Среди других инновационных продуктов, представленных на выставке, сворачивающийся дисплей с возможностью более чем пятикратного увеличения в размерах по вертикальной оси для систем развлечения на заднем сиденье (RSE), а также раздвижной дисплей, расширяющий экранное пространство с обеих сторон.

Samsung SDI: передовые аккумуляторные решения для электромобилей нового поколения

Производитель аккумуляторов Samsung SDI участвует в выставке IAA MOBILITY 2023 уже в шестой раз, представляя для новейших электромобилей аккумуляторные решения, способные обеспечить «большой отрыв». Приоритетная задача Samsung SDI – привлечение лучших европейских специалистов по исследованиям и разработкам в области аккумуляторных решений.

Посетители стенда Samsung SDI получат возможность увидеть технологические новинки компании в специальной зоне PRiMX, проводимой под лозунгом «PRiMX, попробуй лучшее». В экспозиции продемонстрирована линейка новейших технологических продуктов, включая твердотельные аккумуляторы, цилиндрические батареи (46-phi), никель-марганцевые (NMX) аккумуляторы, литий-марганец-железо-фосфатные аккумуляторы (LMFP), а также решения премиум-сегмента. В зоне ESG Samsung SDI представляет инициативы компании по обеспечению устойчивого будущего в соответствии с долгосрочной концепцией «Сделать мир экологичным с помощью инновационных технологий».

Для удовлетворения разнообразных потребностей массового рынка электромобилей Samsung SDI предлагает решения для бескобальтовых аккумуляторов, такие как NMX и LMFP, обеспечивающих стратегическое конкурентное преимущество благодаря высокому уровню безопасности и экономической эффективности. Также на выставке представлен новый форм-фактор аккумуляторов, в котором катодные и анодные клеммы смещены в сторону, что позволяет максимально эффективно использовать пространство, повысить производительность и безопасность.

На выставке IAA MOBILITY 2023 принимает участие президент и генеральный директор Samsung SDI Юн Хо Чой (Yoon-ho Choi), в деловой программе которого встреча с крупными европейскими клиентами и посещение ярмарки вакансий Tech & Career (T&C) Forum, которая знакомит отрасль с технологическими достижениями Samsung SDI и предоставляет возможность взаимодействия компании с потенциальными сотрудниками. Этот форум проводится в Мюнхене впервые после прошедшего в прошлом месяце в Сеуле. В 2022 году он дважды проходил в Сеуле и Нью-Йорке.