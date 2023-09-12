Samsung внедрит нейронные чипы во всю свою бытовую технику в 2024 году

Samsung, похоже, сделала ставку на ИИ-усовершенствование всего своего ассортимента бытовой техники. Согласно отчёту DigiTimes, компания планирует «оснастить все свои новые продукты бытовой техники нейронными процессорами (NPU)» в 2024 году. Причём эти планы охватывают как премиальную, так и массовую технику в таких категориях продуктов, как телевизоры, посудомоечные машины, духовки, холодильники и кондиционеры. Возможно, ИИ появится даже в утюгах и тостерах Samsung.

Цель инвестиций Samsung в столь широкое использование NPU заключается в стремлении компании добавить ИИ в свои устройства в качестве ключевого маркетингового отличия. Компания хочет представить на рынке устройства со сверхнизким энергопотреблением и постоянно задействованным ИИ, обеспечивающим дополнительные функции и помощь потребителям.

ИИ, встроенный в бытовое устройство, обеспечит машинное зрение, распознавание голоса и полноценное функционирование голосового помощника Bixby, который добавит устройствам возможности отвечать на вопросы пользователя и интегрирует все совместимые домашние устройства друг с другом.

Некоторые недавно представленные умные бытовые приборы от Samsung пошли ещё дальше. Например, духовки способны определять готовящуюся еду и предлагать способы её приготовления, а холодильники умеют распознавать хранящиеся в них продукты.

Планы Samsung на 2024 год тесно связаны с производителями NPU, например, с корейской компанией DeepX, которая планирует начать массовое производство и поставки своих NPU следующего поколения в третьем квартале 2024 года, чтобы заместить ими компоненты китайского производства.

Добавление NPU во всю бытовую технику Samsung поможет стимулировать внедрение продвигаемой компанией экосистемы SmartThings. Примеры SmartThings Routines от Samsung выглядят весьма привлекательно. Например, реализация «Режима солнечного света», при котором кондиционер автоматически включается в солнечные и жаркие дни, получая энергию от солнечных батарей, а шторы и жалюзи перекрывают излишек поступающего в комнату тепла.

Внедрение искусственного интеллекта в бытовую технику будет приветствоваться не всеми. Многие потребители обеспокоены вопросами безопасности и конфиденциальности в бытовой технике, умеющей «видеть», «слышать», передавать собранную информацию и принимать самостоятельные решения.