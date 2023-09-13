Представлены смарт-часы Watch Series 9

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 9. Устройство получило новый гораздо более мощный чем у предшественников процессор S9, который обладает также более высокой энергоэффективностью. А также новый чип обеспечивает часам новые функции, например, возможность жестового управления без касаний к самому устройству.

Новый движок также справляется с обработкой ИИ-задач вдвое быстрее аппаратной начинки часов предыдущего поколения и поддерживает новый жест Double tap для управления воспроизведением музыки, приёма и завершения звонков, фото- и видеосъёмки, просмотра меню и других функций. Для этого достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому — сами часы трогать не надо, как показано на фото ниже.

Ещё в новых часах задействуется сверхширокополосный чип Apple U2, который позволит существенно повысить точность при определении местоположения гаджета в приложении «Локатор». Максимальная яркость экрана часов Apple Watch Series 9 выросла до 2000 кд/м2 — вдвое больше, чем у Apple Watch Series 8. В новой версии гаджета используется более современная версия оптического датчика, который измеряет сердечный ритм пользователя — это значит, что часы будут точнее определять физическое состояние человека.

Алюминиевые модели Apple Watch Series 9 предлагаются в золотистом (Starlight), сером (Silver), чёрном (Midnight), красном (PRODUCT(RED) и новом розовом (Pink). А стальные — в золотом (Gold), серебристом (Silver) и тёмно-сером (Graphite).

Компания также позаботилась об окружающей среде: упаковочная коробка новых часов на 25 % меньше; это первый полностью углеродно-нейтральный продукт компании, то есть в результате его производства количество выбросов парниковых газов в атмосфере не увеличивается; спортивные серии браслетов теперь выполнены на 80 % из переработанных материалов; представлены новые серии ремешков из экологичного материала FineWoven, в том числе в партнёрстве с Hermès.

Смарт-часы Apple Watch Series 9 получили операционную систему watchOS 10, в которой значительно переработан пользовательский интерфейс. В новой ОС сделан большой акцент на виджеты, циферблаты и новые функции. Заводная головка Digital Crown открывает доступ к набору виджетов, а такие приложения, как таймеры, секундомеры, проигрыватели теперь будут отображаться в виде виджетов.

Другие обновления watchOS 10 включают в себя возможность просматривать видеосообщения FaceTime и присоединяться к групповому чату FaceTime, отслеживать данные о частоте пульса во время езды на велосипеде, а также контролировать эмоциональное состояние в приложении Mindfulness. В watchOS 10 обновлено приложение «Компас». Появилась функция «булавка», которая будет автоматически ставить метку последнего места на карте, где был доступ к сотовой связи. Это может оказаться особенно полезным во время походов и отдыха на природе. Нажатие на боковую кнопку часов Apple Watch Series 9 открывает «Центр управления», двойное нажатие на колёсико позволяет просмотреть недавно использовавшиеся приложения.

Воспользоваться всеми этими функциями можно будет не только владельцам часов Apple Watch Series 9. Новая ОС станет доступна для моделей Apple Watch начиная с 4-го поколения.

Стоимость Apple Watch Series 9 начинается с $399. Предзаказы на устройство начнут принимать с сегодняшнего дня. Фактический старт продаж запланирован на 22 сентября.