iOS 17 выйдет 18 сентября для всех совместимых iPhone

Apple на состоявшемся накануне мероприятии Wonderlust сообщила, что iOS 17 будет доступна на всех совместимых iPhone в ближайший понедельник, 18 сентября. Платформа получила множество интересных функций.

В iOS 17 появилась функция StandBy, которая превращает стоящий на зарядке iPhone в информационный центр — для этого его необходимо установить на подставку в горизонтальном положении и подключить к зарядному устройству. В этом режиме телефон показывает текущее время, входящие уведомления и различные виджеты.

Виджеты на экране блокировки и главном экране iPhone — интерактивные: можно, не открывая приложений, управлять освещением умного дома или отключать напоминания. Поумнела автозамена, и ошибки стало проще исправлять в одно касание.

В AirDrop появилась функция NameDrop — она предназначена для быстрого обмена контактами с владельцами расположенных поблизости iPhone. В приложении «Телефон» теперь есть настраиваемые «Постеры контакта» (Contact Posters), позволяющие выбирать, что увидит ваш собеседник, если ему позвонить. Live Voicemail выводит уведомления о поступивших сообщениях голосовой почты прямо на экран блокировки; в обновлённых «Сообщениях» появилась функция Check-In, позволяющая транслировать своё местоположение, чтобы безопасно добраться до точки назначения.

В FaceTime поддерживаются видеосообщения — их можно оставить, если абонент не ответил на вызов, а посмотреть его он сможет на Apple TV. В мобильном Safari появились заблокированное окно просмотра в приватном режиме, функция обмена паролями и повышенная защита от слежки. Приложение «Карты» теперь работает в автономном режиме, «Фото» идентифицирует домашних животных, а «Визуальный поиск» распознаёт продукты питания, символы, поддерживает видео и многое другое. В приложении «Здоровье» появилась функция отслеживания настроения.

Apple iOS 17 поддерживается iPhone‌‌ XS и более поздними моделями. Это значит, что поддержка iPhone‌‌ 8, ‌‌iPhone‌‌ 8 Plus и ‌‌iPhone‌‌ X прекращена.