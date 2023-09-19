Инсайдер рассказал о новинках Apple для 2024 года

Несмотря на то, что Apple еще не выпустила на прилавки даже iPhone 15, в Сети уже появились слухи о том, что ждет пользователей в 2024 году. Ими поделился инсайдер Марк Гурман из агентства Bloomberg, известный своей точностью в прогнозах о продуктах компании.

Перечислим вкратце:

  • Наиболее значимым событием станет выпуск гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Эксперт прогнозирует ей огромную популярность в развитых странах.
  • В рамках 10-летнего юбилея умных часов Apple Watch будут представлены модели с обновленным дизайном и расширенными функциями, связанными с мониторингом здоровья.
  • Планшеты iPad Pro оборудуют OLED-дисплеями, а чехол-клавиатура Magic Keyboard получит улучшенные характеристики, сравнимые с ноутбуками компании.
  • Все компьютеры Apple перейдут на процессоры M3.
  • Смартфоны iPhone 16 получат экран увеличенной диагонали, что станет первым подобным обновлением за многие годы.
  • Развитие искусственного интеллекта и его применение в носимой электронике станет ключевым направлением для Apple.
 

 

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Опубликовал: KVbot,

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