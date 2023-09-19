Инсайдер рассказал о новинках Apple для 2024 года

Несмотря на то, что Apple еще не выпустила на прилавки даже iPhone 15, в Сети уже появились слухи о том, что ждет пользователей в 2024 году. Ими поделился инсайдер Марк Гурман из агентства Bloomberg, известный своей точностью в прогнозах о продуктах компании.

Перечислим вкратце: