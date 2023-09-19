В США начался суд над Google

В США началось рассмотрение одного из крупнейших антимонопольных дел в IT-индустрии. Правительство обвиняет Google в монополизации интернет-поиска и в нарушении правил честной конкуренции.

В основе иска, который был впервые был подан еще в 2020 году Министерством юстиции и несколькими штатами, лежат эксклюзивные контракты Google с производителями мобильных устройств, которые делают поиск Google опцией по умолчанию. Примером такой сделки является контракт с Apple стоимостью в миллиарды долларов, который делает Google поиском по умолчанию в iPhone, iPad и MacBook.

По мнению Минюста, подобные соглашения Google повышают затраты пользователей на смену поисковых сервисов и, следовательно, поддерживают монополию компании на рынке поиска. Google добивается этого, используя преимущество в масштабах и уменьшая конкурентоспособность других компаний.

Окончательное решение по делу ожидается в 2024 году. Кроме того, тогда же Google предстоит еще один процесс, на этот раз связанный с организацией работы рекламной площадки. По мнению экспертов, защититься от обвинений в данном процессе будет сложнее.