Nothing анонсировала дату выхода своих умных часов

Компания Nothing анонсировала дату выхода своих первых умных часов CMF Watch Pro — она состоится 26 сентября.

Согласно утечкам инсайдеров, размеры алюминиевого корпуса CMF Watch Pro составляют 46.9 х 39.87 х 11.4 мм, вес — 31.1 г. Часы оборудованы дисплеем 1.96" с яркостью до 600 нит, Bluetooth 5.3, функциями мониторинга пульса, стресса и уровня кислорода в крови. Поддерживаются более 110 спортивных режимов.

Ожидается, что часы будут выполненs в оранжевой цветовой гамме, что, скорее всего, станет фирменной "фишкой" бренда.