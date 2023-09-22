Анонсирована стратегия Millennia, конкурент "Цивилизации"

Компания C Prompt Games анонсировала новую пошаговую стратегию под названием Millennia. Игроки смогут создать свою нацию и за 10 тысяч лет провести ее от первобытного варварства до футуристичного будущего.

Разработчики обещают наличие наций с особенностями, выраженными в виде уникальных Национальных духов, а также богатые экономическую и боевую системы.

Впрочем, что получится в итоге, пока неизвестно. Представители СМИ уже смогли поиграть в демоверсию Millennia. По словам одного из них, на микроуровне игра настолько похожа на классическую "Цивилизацию", что опытному игроку даже не потребуется обучение. Если в Millennia и есть какие-то радикально новые идеи, то прочувствовать их можно будет только в долгосрочной перспективе.

Издателем будет небезызвестная Paradox Interactive — компания, известная продвижением сложных стратегических игр. Millennia выйдет для ПК под Windows (уже есть страница в Steam), дата релиза пока не известна, заявлена поддержка русского языка.