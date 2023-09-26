Huawei представила замену Bluetooth, лучшую по большинству показателей

Компания Huawei разработала новую технологию беспроводного соединения под названием NearLink, обеспечивающую быструю и при этом энергоэффективную передачу данных на небольшие расстояния.
По утверждению разработчиков, NearLink лучше Bluetooth, т.к.:
- скорость передачи данных выше в 6 раз;
- радиус действия выше в 2 раза;
- задержка меньше в 30 раз;
- энергопотребление ниже на 60%;
- количество возможных сетевых подключений больше в 10 раз.
NearLink уже внедрена в новейший флагманский смартфон Mate 60. Также она будет интегрирована в операционную систему HarmonyOS и в другие продукты Huawei и их партнеров, в числе которых уже насчитывается более 300 компаний. Впрочем, большинство из этих компаний базируются в Китае, а основные игроки рынка — Intel, AMD, NVIDIA и Qualcomm — пока не присоединились к проекту.
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