Huawei представила замену Bluetooth, лучшую по большинству показателей

Компания Huawei разработала новую технологию беспроводного соединения под названием NearLink, обеспечивающую быструю и при этом энергоэффективную передачу данных на небольшие расстояния.

По утверждению разработчиков, NearLink лучше Bluetooth, т.к.:

  • скорость передачи данных выше в 6 раз;
  • радиус действия выше в 2 раза;
  • задержка меньше в 30 раз;
  • энергопотребление ниже на 60%;
  • количество возможных сетевых подключений больше в 10 раз.

NearLink уже внедрена в новейший флагманский смартфон Mate 60. Также она будет интегрирована в операционную систему HarmonyOS и в другие продукты Huawei и их партнеров, в числе которых уже насчитывается более 300 компаний. Впрочем, большинство из этих компаний базируются в Китае, а основные игроки рынка — Intel, AMD, NVIDIA и Qualcomm — пока не присоединились к проекту.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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