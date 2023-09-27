Samsung представила сверхбюджетные смартфоны Galaxy A05 и A05s

Компания Samsung представила в Малайзии два новых сверхбюджетных смартфона Galaxy A05 и A05s.

Несмотря на разницу в названиях всего в одну букву, у аппаратов довольно существенные отличия в характеристиках.

Что совпадает:

  • экран IPS 6.7";
  • 6 Гб оперативной памяти;
  • 128 Гб встроенной памяти
  • аккумулятор 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт;
  • операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OneUI Core;
  • черный, светло-зеленый и серебристый цвета корпуса.
 

Чем отличается Galaxy A05 от Galaxy A05s:

  • разрешение экрана HD+ против FUll HD+;
  • двойная основная камерой (50 и 2 Мпикс) и фронтальная камерой 8 Мпикс против тройной основной камеры (50, 2 и 2 Мпикс) и фронтальной камеры 13 Мпикс;
  • платформая MediaTek Helio G85 против Qualcomm Snapdragon 680;
  • дополнительный фиолетовый цвет корпуса у Galaxy A05s.

Дата начала продаж и цена смартфонов станут известны в ближайшее время.

 

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Опубликовал: KVbot,

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