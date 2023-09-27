Samsung представила сверхбюджетные смартфоны Galaxy A05 и A05s

Компания Samsung представила в Малайзии два новых сверхбюджетных смартфона Galaxy A05 и A05s.

Несмотря на разницу в названиях всего в одну букву, у аппаратов довольно существенные отличия в характеристиках.

Что совпадает:

экран IPS 6.7";

6 Гб оперативной памяти;

128 Гб встроенной памяти

аккумулятор 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт;

операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OneUI Core;

черный, светло-зеленый и серебристый цвета корпуса.

Чем отличается Galaxy A05 от Galaxy A05s:

разрешение экрана HD+ против FUll HD+;

двойная основная камерой (50 и 2 Мпикс) и фронтальная камерой 8 Мпикс против тройной основной камеры (50, 2 и 2 Мпикс) и фронтальной камеры 13 Мпикс;

платформая MediaTek Helio G85 против Qualcomm Snapdragon 680;

дополнительный фиолетовый цвет корпуса у Galaxy A05s.

Дата начала продаж и цена смартфонов станут известны в ближайшее время.