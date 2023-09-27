Samsung представила сверхбюджетные смартфоны Galaxy A05 и A05s

Компания Samsung представила в Малайзии два новых сверхбюджетных смартфона Galaxy A05 и A05s.
Несмотря на разницу в названиях всего в одну букву, у аппаратов довольно существенные отличия в характеристиках.
Что совпадает:
- экран IPS 6.7";
- 6 Гб оперативной памяти;
- 128 Гб встроенной памяти
- аккумулятор 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт;
- операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OneUI Core;
- черный, светло-зеленый и серебристый цвета корпуса.
Чем отличается Galaxy A05 от Galaxy A05s:
- разрешение экрана HD+ против FUll HD+;
- двойная основная камерой (50 и 2 Мпикс) и фронтальная камерой 8 Мпикс против тройной основной камеры (50, 2 и 2 Мпикс) и фронтальной камеры 13 Мпикс;
- платформая MediaTek Helio G85 против Qualcomm Snapdragon 680;
- дополнительный фиолетовый цвет корпуса у Galaxy A05s.
Дата начала продаж и цена смартфонов станут известны в ближайшее время.
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