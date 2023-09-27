Binance полностью уходит из России

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что уходит из России и продает российскую часть бизнеса компании CommEX без возможности обратного выкупа. Процесс перевода пользователей на другую платформу займет около года. Криптобиржа подчеркнула, что российские активы "в безопасности и надежно защищены".

По словам директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана, "смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований".

В ближайшее время Binance ознакомит пользователей с инструкцией по переносу их активов на платформу CommEX. Недавно зарегистрированные пользователи будут частично перенаправлены уже сейчас.

Месяц назад, 26 августа Binance ограничила для граждан России торги через Binance P2P только российским рублем. Тогда же появились первые сообщения, что Binance рассматривает возможность полного ухода из России.