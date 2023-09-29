На рендерах Samsung Galaxy S24 практически ничем не отличается от S23

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный как Onleaks, опубликовал первые качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S24, который должен дебютировать в январе 2024 года.

Судя по изображениям, чтобы найти хоть какие-то отличия Galaxy S24 от S23, придется постараться. Диагональ экрана будет все те же 6.1", блок камер оснащен тремя сенсорами, разве что вспышка будет смещена вниз на несколько миллиметров. Рамка аппарата — совершенно плоская с выступающими краями, и на нее выведут антенну модуля Ultra-Wideband. Габариты Galaxy S24 будут отличаться от предшественника на доли миллиметров, так что ожидать увеличения емкости аккумулятора не стоит. Самое заметное изменение — SoC следующего поколения Snapdragon 8 Gen 3.

В последнее время Samsung справедливо упрекают в отсутствии технических инноваций в своих флагманах по сравнению с китайскими конкурентами. Теперь же можно можно будет сказать, что и во внешнем виде смартфонов оформился застой.