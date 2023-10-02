4 октября Samsung проведет презентацию фирменных новинок

Компания Samsung официально объявила дату проведения очередной презентации фирменных новинок — 4 октября.

Как ожидается, "гвоздем" мероприятия станет новый смартфон Galaxy S23 FE. По слухам, у него будет экран 6.3" D-AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц. Аппаратной основой, в зависимости от региона продажи, станут SoC Samsung Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также у смартфона будут тройная основная камера с сенсорами 50, 12 и 8 Мпикс, 8 Гб оперативной и 128-256 Гб постоянной памяти, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. По инсайдерской информации, цена на Samsung Galaxy S23 FE в США будет начинаться от $599.

Кроме того, по информации ряда источников, будут представлены новый планшет Galaxy Tab S9 FE и "фанатская" версия беспроводных наушников Galaxy Buds FE.